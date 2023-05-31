Üsküdar'da çuvalda cesedi bulunan Metin Üreyil'in eşi: Tanınmaz haldeydi teşhis edemedim

ATAŞEHİR'de sahibi olduğu iş yerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilerek götürülen 36 yaşındaki Metin Üreyil'in cesedi öldürülmüş olarak çuval içinde bulundu.

ATAŞEHİR'de sahibi olduğu iş yerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilerek götürülen 36 yaşındaki Metin Üreyil'in cesedi öldürülmüş olarak çuval içinde bulundu. Metin Üreyil'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Metin Üreyil'in eşi Sinem Üreyil, "Siyah bir araçla kapının önünden alınıyor. Ondan sonra sırra kadem basıyor. Eşim depoda bir çuvalın içinde ölü bulunuyor. Eşimin üzerindeki silahla, eşimin kafasına sıkıp, darbediyorlar. Eşim tanınmaz haldeydi, ben onu teşhis edemedim, onu sakallarından tanıdım. Benim üç tane çocuğum yetim kaldı" dedi.

Ataşehir'de sahibi olduğu iş yerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilerek götürülen 36 yaşındaki Metin Üreyil'in cesedi Üsküdar'da bir iş yerinde çuvala konulmuş halde bulunmuştu. Öldürülen Üreyil, iddiaya göre darbedilmiş ve işkence görmüştü. Metin Üreyil'in cenaze töreni öğle vaktinde Ataşehir'de bulunan Selman-ı Farisi Camii'nde gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazı sonrasında Metin Üreyil'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Metin Üreyil'in ailesi, cenaze töreninde konuştu.

"SAKALLARINDAN TANIDIM"

"BANA ANA DİYORDUN SEN BENİM OĞLUMU ÖLDÜRDÜN"

"ÜÇ TANE KIZI VARDI"