Üsküdar'da Cumhurbaşkanlığı seçimi kutlamaları

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi kutlandı. Üsküdar sahilinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı, partilerinin flamaları, meşaleler ve havai fişeklerle sevinç gösterisi yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre 13. Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhur İttifakı'na destek veren vatandaşlar, Üsküdar sahilde meşaleler, havai fişekler ve müziklerle saatlerce kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri, Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlandı. Bunun üzerine vatandaşlar Türk bayrağı, partilerinin flamaları, meşaleler ve havai fişeklerle Üsküdar sahilde toplanarak kutlama yaptı. Vatandaşlar, Üsküdar Meydanı'nda konvoy oluştururken, trafik bazı noktalarda tamamen durdu. Türk bayrakları, Cumhur İttifakı partilerinin bayrakları ve meşalelerle alanlara çıkanlar, Üsküdar sahil ve çevresinde şarkılar, havai fişek gösterileri ve sloganlarla sevinç gösterisinde bulundu.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023