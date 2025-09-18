Üsküdar'da Çatıda Yangın: İki Bina Hasar Gördü
Üsküdar'da, ünalan Mahallesi Kenan Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki 4 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Ünalan Mahallesi Kenan Caddesi'nde, 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 4 katlı binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 2 binanın çatısında hasar meydana geldi.