Üsküdar'da Çatıda Yangın: İki Bina Hasar Gördü

Üsküdar'da, ünalan Mahallesi Kenan Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki 4 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Üsküdar'da bir binanın çatısında başlayıp, yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Ünalan Mahallesi Kenan Caddesi'nde, 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 4 katlı binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 2 binanın çatısında hasar meydana geldi.

