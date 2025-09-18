Üsküdar'da Çatıda Yangın: İki Bina Hasar Gördü

Üsküdar'da bir binanın çatısında başlayıp, yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Ünalan Mahallesi Kenan Caddesi'nde, 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 4 katlı binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 2 binanın çatısında hasar meydana geldi.