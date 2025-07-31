Üsküdar'da Çatı Katında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da bir binanın çatı katında izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Üsküdar'da, 3 katlı bir binanın çatı katında izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Valide-i Atik Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi'ndeki binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında, alevler tüm çatıya sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Güvenlik güçlerince cadde her iki yönde de trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti! 2 ülkeyle birlikte saldırı planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu

Hadise'den "erotik dans" eleştirilerine cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.