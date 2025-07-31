Üsküdar'da Çatı Katında Yangın Çıktı

Üsküdar'da, 3 katlı bir binanın çatı katında izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Valide-i Atik Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi'ndeki binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında, alevler tüm çatıya sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Güvenlik güçlerince cadde her iki yönde de trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından trafik akışı normale döndü.