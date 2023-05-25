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Üsküdar'da çarşaflı kadınları çay bahçesinden kovduğu iddia edilen çalışan adliyeye sevk edildi

Üsküdar'da çarşaflı kadınları çay bahçesinden kovduğu iddia edilen çalışan adliyeye sevk edildi

Güncel Haberler

ÜSKÜDAR'da çarşaflı kadınları çay bahçesinden kovduğu iddia edilen çalışan, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÜSKÜDAR'da çarşaflı kadınları çay bahçesinden kovduğu iddia edilen çalışan, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üsküdar'da Murat A. çalıştığı çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınları kovduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Kuzguncuk'ta dün akşam saatlerinde bir çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınlar, iddiaya göre çay bahçesi çalışanı Murat A. tarafından kovuldu. Murat A.'nın çay bahçesinde oturan kadınlara 'Kalkın buradan, gidin hadi' dediği anları başka bir müşteri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Murat A., olayın ardından polis ekipleri tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Murat A. adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üsküdar Güncel Haberler

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