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Üsküdar'da camide çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da camide çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Üsküdar'da Şeyh Devati Mustafa Efendi Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle minarede kısmi hasar oluştu.

Üsküdar'da Şeyh Devati Mustafa Efendi Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi Selman-ı Pak Caddesi'ndeki Şeyh Devati Mustafa Efendi Camisi'nin minaresinde, tadilat sırasında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken ekipler camide soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle minarede kısmi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel

İtfaiye Üsküdar Mimar Güncel Haberler

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