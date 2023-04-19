Üsküdar'da bir kafenin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

Üsküdar'da, bir kafenin yıkımı sırasında belediye personeline silah çekilmesi üzerine gerginlik yaşandı.

Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, İmar Kanunu'na aykırı yapıldığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen kafenin bulunduğu Salacak Sahili'ne geldi.

Kafenin etrafına bariyerler yerleştiren ekipler, iş yerinin elektriğini ve suyunu kesti.

Yıkım çalışmalarına başlanmak üzereyken kafenin üstüne çıkan bir kişi, ekiplere silah çekerek aşağı inmelerini istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri de iş yeri sahibi ve personeliyle görüştü.

Ara ara süren görüşmeler ve gerginliklerin ardından Üsküdar Belediyesi ile İBB ekiplerinin, yıkım çalışması yeniden başladı.

İş yeri sahibi Kani İrfan Pişkin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş yerinin durumuyla ilgili mahkeme sürecinin sürdüğünü ve İBB ile Üsküdar Belediyesinin imar barışına aykırı davrandığını savundu.