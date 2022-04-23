Üsküdar'da baz istasyonu ve depoda çıkan yangın söndürüldü

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Üsküdar'da amatör futbol maçı sırasında stadın yanındaki baz istasyonu ve depoda çıkan yangın söndürüldü.

Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'ndeki Selimiye Stadı'nın yanında bulunan baz istasyonu ve stada ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle statta oynan amatör futbol maçı da durduruldu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Depo ve baz istasyonu yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Futbol müsabakası, yangının söndürülmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.