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Üsküdar'da Bariyerlere Çarpan Araç Devrildi: 1 Yaralı

Üsküdar'da Bariyerlere Çarpan Araç Devrildi: 1 Yaralı
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Üsküdar D-100 kara yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü, olay yerinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Trafikte yoğunluk yaşandı.

Üsküdar'da bariyerlere çarpan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Üsküdar D-100 kara yolu Acıbadem mevkisi Kadıköy istikametine seyir halindeki 34 DSP 634 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda trafik akışında yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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