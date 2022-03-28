Üsküdar'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Üsküdar'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Üsküdar'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kavşakta bulunan çelik bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kavşakta bulunan çelik bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından Kadıköy yönüne seyreden bir otomobil, Beylerbeyi kavşağında yolu ayıran çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu bariyerlerde askıda kalan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprü çıkışı Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İstanbul, Üsküdar, Kadıköy, Kaza, Güncel, Haberler

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