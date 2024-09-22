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Üsküdar'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kapanış Etkinliği Düzenlendi

Üsküdar'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kapanış Etkinliği Düzenlendi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kapanış etkinliğinde sürdürülebilir ulaşım konusunu ele aldı ve yeşil çözümler üzerinde durdu.

Üsküdar'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2018'den bu yana Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ulusal koordinasyonunu Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) üstlendiğini söyledi.

Hedeflerinin alışkanlıkları değiştirmek ve hareketlilik yaşanmasını sağlamak olduğunu belirten İmamoğlu, bu kapsamda tüm belediyelere ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas'a teşekkür etti.

İmamoğlu, "Bu anlamda özellikle yeşil çözümler, yerel kararları daha çok yayanın ve insanların lehine almak ve o insanları daha çok dolaşabildikleri bir şehir var etme konusunda sürdürülebilir bir gelecek inşası. Tüm yurtta belediyelerimiz, bu konuda güçlü adımlar atıyor." dedi.

Ulaşımı sürdürülebilir kılmanın iklim değişikliğinin getireceği olumsuzluklara karşı da büyük bir hizmet olduğunun altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Artık yağmurların şekli, mevsimler değişti. Kuraklık hepimizi korkutuyor, ürkütüyor. Bazen 2-3 ay hiç yağmur yağmadığında 'Acaba ne oluyor?' diye birbirimize sormaya başlıyoruz. Bu söylediğimiz her şeyin, sadece kişisel sağlığınıza, insanların birbiriyle olan ilişkisine ya da şehrin düzenine değil, aynı zamanda bütün iklimin düzelmesine de büyük katkısı var. Umuyorum birlikte, sadece daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir değil, aynı zamanda adil yaşam alanları, şehirler ve insanları daha iyi temsil eden kentler hep birlikte tasarlarız."

İmamoğlu, konuşmasının ardından, 2021'den beri İBB ve İSPARK ortaklılığıyla düzenlenen Bisiklet Okulu'ndan bu yıl mezun olanların bir bölümüne sertifikalarını verdi.

Programa, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

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