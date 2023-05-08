Üsküdar'da asker eğlencesi için trafiği durduran 4 kişiye para cezası

Üsküdar'da "asker eğlencesi" bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 4 kişiye toplam 5 bin 956 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Mahallesi Libadiye Tüneli'nde trafik akışını engelleyen ve çevredekileri tehlikeye sokacak biçimde araç kullanan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, "asker eğlencesi" bahanesiyle tehlikeli hareketler yapan otomobillerin plakalarını ve sürücülerini tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan 4 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu'nun tünel içerisinde duraklama ihlali ve saygısızca araç kullanmak gibi maddeleri gereğince toplam 5 bin 956 lira ceza uygulandı.