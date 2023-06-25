Üsküdar'da Asırlık Çınar Ağacı Devrildi

ÜSKÜDAR Çengelköy'de cadde üzerinde bulunan asırlık çınar ağacı kökünün çürümesi nedeniyle önce caddede bulunan iki katlı binanın üzerine ardından da caddeye devrildi. Olayda yaralanan olmazken, ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kökü çürüyen asırlık çınar ağacı, önce caddede bulunan iki katlı binanın üzerine ardından da caddeye devrildi. Olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Binanın çatısına düşen dallar kesilirken, bina ve cadde üzerine devrilen ağacın dalları ise, vinç yardımıyla kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, insanların kaldırımda yürürken, ağacın kökünden sökülerek devrilmesi ve vatandaşların kaçması görülüyor. Çevredekilerin ağacın altında kalan var mı diye yardıma koşmaları da görüntülerde yer alıyor.

"BİRDENBİRE SESLER GELDİ VE DEVRİLDİ"

Olayla ilgili konuşan Mehmet Karaca, "Ağacımız en azından 150 senelik vardır. Devamlı araçlar çarpıyordu. Allah'tan o sırada kimse geçmiyordu. Birden bire sesler geldi ve devrildi. Burada bu tür ağaçlardan çok var. Bunlar yaşlı ağaçlar önlem alınması lazım. Yaşlı ağaçlar vardır. Çocukluğum burada geçtiği için biliyorum. O anda kimse geçmiyordu buradan. Ses duyunca baktığımda devrildiğini gördüm. Daha önce Çınar altında da olmuştu. Orada bir hemşehrimizi kaybetmiştik" dedi.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"