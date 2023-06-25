Üsküdar'da asırlık çınar ağacı devrildi

Olay, saat 13.00 sıralarında Çengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kökü çürüyen asırlık çınar ağacı, önce caddede bulunan iki katlı binanın üzerine ardından da caddeye devrildi. Olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı. Binanın çatısına düşen dallar kesilirken, bina ve cadde üzerine devrilen ağacın dalları ise, vinç yardımıyla kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, insanların kaldırımda yürürken, ağacın kökünden sökülerek devrilmesi ve vatandaşların kaçması görülüyor. Çevredekilerin ağacın altında kalan var mı diye yardıma koşmaları da görüntülerde yer alıyor.

"BİRDENBİRE SESLER GELDİ VE DEVRİLDİ"

Olayla ilgili konuşan Mehmet Karaca, "Ağacımız en azından 150 senelik vardır. Devamlı araçlar çarpıyordu. Allah'tan o sırada kimse geçmiyordu. Birden bire sesler geldi ve devrildi. Burada bu tür ağaçlardan çok var. Bunlar yaşlı ağaçlar önlem alınması lazım. Yaşlı ağaçlar vardır. Çocukluğum burada geçtiği için biliyorum. O anda kimse geçmiyordu buradan. Ses duyunca baktığımda devrildiğini gördüm. Daha önce Çınar altında da olmuştu. Orada bir hemşehrimizi kaybetmiştik" dedi.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK" Furkan Bozkurt, "Dışarı çıkmıştım ses geldi. Ağacın kökünün sesiymiş galiba. Saniyeler sonra evlerin üzerine ağaç devrildi. Camlar kırıldı. Arkadaşlarımızla kafe ve ağacın altını kontrol ettik Allah'tan kimse yoktu. İlk biz deprem oldu zannettik. Biz çok korktuk" diye konuştu. Basir Hoşer ise, "Ben bildim bileli bu ağaç var. Gördüğünüz gibi camlar kırıldı. Kafenin tentesi kırıldı. İyi ki kimsenin üstüne düşmedi. Herhangi bir talihsizlik olmadığı için şükürler olsun " dedi.