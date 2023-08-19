Üsküdar'da Araç Kontrolden Çıkıp Takla Attı: 5 Yaralı

Üsküdar'da sabah saatlerinde seyir halindeki araç kontrolden çıkıp direğe çarparak takla attı. Kaza sonucu araçtaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.