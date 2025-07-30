Üsküdar'da Apartman Yangınında 4 Kişi Kurtarıldı
Üsküdar'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edilirken, biri hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalanların kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi.
Üsküdar'da 10 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bulgurlu Mahallesi İzzetinbey Sokak'ta bulunan sitedeki 10 katlı binanın 7. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bina içerisinde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edilirken, 1'i hastaneye götürüldü.
Öte yandan, mahsur kalanların kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kayıtlarda itfaiyenin kurtardığı bir kadının kucağında kedisiyle beraber yangın merdiveniyle indirildiği sırada ağladığı görülüyor.