Üsküdar'da Ambulansa Yol Vermek İsterken Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi

Güncelleme:
Üsküdar'da bir motosiklet sürücüsü, dönüş yapmak isteyen bir ambulansa yol vermek için durduktan sonra arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı. Olayda ambulans ekipleri hemen müdahalede bulundu.

Üsküdar'da, dönüş yapmak isteyen bir ambulansa yol vermek için duran motosiklet sürücüsüne arkadan gelen otomobilin çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülere göre, Paşalimanı Caddesi'nde ilerleyen bir ambulans, dönüş yapmak için caddede durarak karşı yönden gelen araçların geçmesini bekledi.

Karşı yönden gelen bir motosiklet sürücüsü de ambulansa yol vermek amacıyla durdu. Bu sırada, arkadan gelen otomobilin motosiklete çarpmasıyla yere düşen sürücü hafif yaralandı.

Kaza sonrası, ambulanstaki sağlık personeli de motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Olay yerinde müdahale edilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel

