Üsküdar'da Akıntıya Kapılarak Kaybolan Gencin Ailesi Konuştu

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLAN GENCİN AİLESİ KONUŞTU Muharrem ÇAM İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR'da arkadaşları ile denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Taha Yasin Tikkaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolan babası Yahya Tikkaya, Okuldan çıkıp 3 arkadaş denize girmişler. Olay olunca vatandaşlar ip ve halat atmış, 2 çocuk halatı tutup çıkmışlar bizim çocuğumuz akıntıya kapılarak kayboldu dedi.

Olay, pazartesi günü saat 15. sıralarında Kuzguncuk Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla birlikte derse girmeyerek sahile gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi Taha Yasin Tikkaya ve 2 arkadaşı denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan 3 arkadaşı çevredeki vatandaşlar ip ve halat atarak kurtarmaya çalıştı. Halata tutulan 2 genç kurtarılırken, 17 yaşındaki Tikkaya akıntıya kapılarak kayboldu. Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaybolan genç için arama çalışması başlattı. 3 gündür süren çalışmalara rağmen henüz bulunamayan Tikkaya'nın Maltepe'de yaşayan acılı babası konuştu.

ÖLÜ YADA DİRİ ÇOCUĞUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM

Yaşanan olayla ilgili konuşan baba Yahya Tikkaya, Olay Ayın 5'inde öğleden sonra, saat 13.00-14.00 sıralarında Kuzguncuk Sahili'nde 3 arkadaş denize girmişler. Vatandaşlar ip falan atıp kurtarmışlar ikisini ama bizimkine yetişememişler. Çocuğu deniz almış götürmüş. Arıyorlar, Sahil güvenlik ekipleri, Ama 72 saat sonra aramalar durduruluyormuş, buradan devlet büyüklerine sesleniyorum, lütfen yardımcı olun oğlumu bulun. 7-8 arkadaş okuldan çıkmış gitmişler, 3 tanesi girmiş denize. Hatta vatandaşlar girmeyin falan demişler ama, bunlar genç. Birde orası tehlikeli bir yer, koruma falan yok, bir koruma da yok. Dün de galiba 3 yaşında bir çocuk düşmüş. Orada bir koruma da yok, çocuklar insanlar kafasına göre gelip giriyor orada. Kimseyi de suçlamak istemiyoruz. Bu takdiri ilahı. Ama işte yürek dayanmıyor işte evlat. Neden girmişler bilmiyoruz. Taha öyle bir çocuk ki, evden sokağa çıktığı zaman bile arar. Okuldan gelirken arar, otobüse inip binince arardı. Beni habersiz bırakmazdı. Dün hiç aramadı. Sabah haçlık istedi. Baba param bitmiş bana haçlık gönder dedi. Biz çocuğu okulda sanıyorduk ama çocuk Üsküdar'da Kuzguncuk'ta denize girmiş. Yetkililerden isteğim çocuğumu ölü ya da diri bulsunlar dedi ÇOCUKLAR OKULDAN KAÇMIŞ

Akıntıya kapılarak kaybolan Taha Yasin Tikkaya'nın dayısı İlyas Öztürk,Taha Yasin Tikkaya Pazartesi günü saat 15.30'da bize boğulma haberi geliyor. Devlet büyüklerinden yeğenimin biran önce sağ veya ölü bulunup bize teslim edilmesini istiyorum. Milli Eğitim Bakanı'mız olsun, okul müdürümüz olsun, öğretmenlerimiz olsun her öğrenci evinden çıkıp okula gittikten sonra onların evladıdır. Evladım dediği çocuklar son iki derse girmiyor ama ne bizim haberimiz var, ne de bize her hangi bir bilgi veriliyor. Bunların önüne geçilmesini istiyoruz. Olay olduktan sonra bizim haberimiz oluyor. Okul müdürü bizi arıyor. 3 kişi denize giriyor, diğer 2'si kurtuluyor. Kurtarılan arkadaşlar öğretmeni arıyor, öğretmen müdürü arıyor. Onlar bizi arıyor. Yani bizim çocuğumuz okuldan kaçmış, okula gitmemiş. Derse gitmemiş ama bizim haberimiz yok dedi.