Üsküdar'da Akaryakıt İstasyonunda Tartışma: Bir Kişi Yaralandı

Üsküdar'da bir akaryakıt istasyonunda yaşanan tartışmanın ardından aracıyla bir kişiye çarpan şüpheli gözaltına alındı. Yaralı belediye çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da akaryakıt istasyonunda yaşadığı tartışmanın ardından otomobiliyle bir kişiye çarpan zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selami Ali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen H.C.Y, burada istasyon çalışanlarıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayın ardından aracına binen şüpheli, istasyon çıkışında park halindeki motosiklette oturan bir kişiye çarptı.

Belediye çalışanı olduğu öğrenilen yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen H.C.Y, sağlık kontrolü için hastaneye gönderildi.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, akaryakıt istasyonundan hızla çıkan otomobilinin motosikletin üzerinde bekleyen kişi ve yanındaki bir araca çarpma anı yer alıyor.