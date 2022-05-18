ÜSKÜDAR'DA AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Haberler

ÜSKÜDAR'da yol kenarında bulunan ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halinde olan araçların üzerine devrildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddes'den meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç yolda seyir halinde olan araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken yol kısa süreliğine kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Devrilen ağacı itfaiye ekipleri ağaç motoruyla keserek araçların üzerinden kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KARTAL'DA AĞAÇ DEVRİLDİ

Kartal Yalı Mahallesi Sinan Sokak'ta bir binanın bahçesindeki ağaç da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Otoparktaki aracın üzerine devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Araç zarar görmedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel