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Üsküdar'da Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda Yangın Çıktı

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Üsküdar'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 katlı otoparkta çıkan yangında yoğun dumanın olduğu belirtilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÜSKÜDAR'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda yangın çıktı. 4 katlı otoparktaki deqora çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı otoparkta söndürle çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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