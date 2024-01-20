Üsküdar'da Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda Yangın Çıktı
Üsküdar'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 katlı otoparkta çıkan yangında yoğun dumanın olduğu belirtilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
ÜSKÜDAR'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda yangın çıktı. 4 katlı otoparktaki deqora çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı otoparkta söndürle çalışmaları sürüyor