ÜSKÜDAR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Haberler

ÜSKÜDAR'da geçen yıl eylül ayında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip Melike Karaca (14) ve Muhterem Çelik'in (43) hayatını kaybetmesine neden olan sanık Tuğba Ertuğrul'un (41) davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Söz alan sanık Ertuğrul mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Ben de aracımdaki teknik kusurun kurbanıyım, bu salonda bulunan mağdur tarafın acıları ömür boyunca benim de acım olacaktır" dedi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Tuğba Ertuğrul katıldı. Duruşmada kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor geldiğini söyledi. Söz alan müşteki avukatı, raporun önceki raporlarla aynı doğrultuda olduğunu vurgulayarak "Araçta herhangi bir arızanın olmadığı tespit edilmiştir. Sanığın asli kusurlu olduğu belirlenmiştir, tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

"BEN DE ARACIMDAKİ TEKNİK KUSURUN KURBANIYIM"

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanık Tuğba Ertuğrul'un "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel