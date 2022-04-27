ÜSKÜDAR'DA 2 KİLOMETRELİK İFTAR SOFRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar'dan Harem'e kadar uzanan 2 kilometre uzunluğunda iftar sofrası kuruldu. Yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı iftar programı havadan da görüntülendi.

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