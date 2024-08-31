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Üsküdar D-100 Karayolunda Tehlikeli Skuter Yolculuğu

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Üsküdar D-100 Karayolunda tek tekeri üzerinde giden skuter sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Skuter ile tek tekeri üzerinde yolculuk yapan sürücü hem trafiği hem de kendi hayatını tehlikeye attı.

ÜSKÜDAR D-100 Karayolunda tek tekeri üzerinde giden skuter sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler, D-100 karayolu Acıbadem mevkii Harem istikametinde kaydedildi. Skuter ile tek tekeri üzerinde yolculuk yapan sürücü hem trafiği hem de kendi hayatını tehlikeye attı. Yaklaşık 70 kilometre hıza ulaştığı anlar arkasından gelen araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Tek tekeri üzerinde giden skuter sürücüsü tepki çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Cep Telefonu Üsküdar trafik Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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