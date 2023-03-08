Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başlatıldı Güncel Haberler M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda enerji kesintisi nedeniyle yapılamayan seferlerin yeniden başlatıldığı bildirildi. M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda enerji kesintisi nedeniyle yapılamayan seferlerin yeniden başlatıldığı bildirildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı. Arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferlerin yeniden başlatıldığı duyuruldu. Kaynak: AA / Güncel Metro İstanbul Üsküdar Güncel Haberler

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