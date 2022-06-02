Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı, vatandaş isyan etti - Haberler

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Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı, vatandaş isyan etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı, vatandaş isyan etti

M5 Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferler yaklaşık 1 saat süresince yapılamadı.

M5 Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferler yaklaşık 1 saat süresince yapılamadı. Seferlerin iptal olması nedeniyle vatandaşlar isyan etti.

Üsküdar Çekmeköy M5 metro hattında sabah saatlerinde teknik arıza meydana geldi. İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Altunizade İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Seferlerin iptal olması sebebiyle işe gitmek için metroya yönelen vatandaşlar metroya binemeyince metro girişlerinde yoğunluk oluştu. Metronun iptal olması sebebiyle vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Hiç bir şey çalışmıyor, her şey çok güzel oldu, mükemmel oldu" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Yaklaşık bir saatlik sürecin ardından arızanın giderilmesi ile metro hattında seferler tekrar normale döndü.

(Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar Güncel Haberler

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