Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor - Haberler

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Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

AA - Şükrü Gündüz - Güncel
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Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır." denildi.

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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