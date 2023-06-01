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Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattında Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Yapılamıyor

Güncel Haberler

Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle metro seferleri durdu. ÜSKÜDAR-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle metro seferleri durdu. Metro hattında seferlerin sadece Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

ÜSKÜDAR-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle metro seferleri durdu. Metro hattında seferlerin sadece Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza yaşandığı ve bu yüzden seferlerin yapılamadığı bildirildi. Konu ile ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üsküdar Güncel Haberler

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