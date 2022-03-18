Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü üyeleri Çanakkale'ye hareket etti

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Çanakkale'ye gitti.

Üsküdar sahilinde bir araya gelen kulüp üyeleri adına konuşan Erdeniz Saraç, 3 günlük bir tur planladıklarını belirterek hava şartları müsait olduğu sürece bisikletleriyle gitmeye çalışacaklarını söyledi.

Anma esnasında burada 107 yıl önce şehit olanlar için dua edeceklerini aktaran Saraç, "Pazar günü Çanakkale'deyiz. Pazar sabahı Allah kısmet ederse şehitlik bölgesine, anıt bölgesine kadar bir tur düzenleyeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından kulüp üyeleri bir süre bisiklet sürdükten sonra otobüslerle yollarına devam etti.