Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı

Üsküdar Belediyesi, iftar saatinde kütüphanede kitap okuyup ders çalışan öğrencilere döner ikramında bulundu.

Üsküdar Belediyesi, belediye binası içerisinde bulunan Haluk Dursun Kütüphanesi'nde iftarda ders çalışıp kitap okuyan öğrencilere ücretsiz döner ve ayran ikramında bulundu. Kurulan tezgahlarda ince ince dilimlenen dönerler sınavlar öncesinde kütüphanede yoğun bir şekilde ders çalışıp okuma yapan gençlere dağıtıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kendi elleriyle kestiği dönerleri öğrencilere tek tek ikram etti. Ezanın okunmasıyla kurulan sofralarda yemeklerini yiyip oruçlarını açan gençler keyifli bir akşam geçirdi.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Başkan Türkmen, "Üsküdar'da Haluk Dursun Kütüphanesi'nde çalışan gençlerin bayramı bu akşam. Bugün çok özel bir hazırlık yaptık. İstanbul'un en güzel dönercilerinden Dönerci Serkan Usta sağolsun bu akşamın sponsoru oldu. En güzel dönerle bu akşam sevgili gençlere döner hazırlayalım dedik. Pilav, çorba ve döner ile birlikte sevgili gençlere burada güzel bir iftar yemeği hazırladık. Gençlerimiz en güzeline layık. Bu ramazan gününde gençler bayram etsin diye Dönerci Serkan Usta burada, kendisine teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, Allah kabul etsin" dedi.

Etkinliğin sponsoru olan Serkan Mutlu, "Sevgili Hilmi Başkanımız sayesinde bu akşam buradayız, bize vesile oldu. Tüm öğrenci kardeşlerimize de yemek yedireceğiz. Bugün ekstra bir heyecan içerisindeyiz, çünkü başkanımız sayesinde birçok öğrencinin burada döner yiyecek olması beni çok mutlu ediyor. Buraya severek geldim. Döneri kendi ellerimizle keseceğiz. Herkese afiyet olsun" dedi.

(Enes Şamil Gönenç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel