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Üsküdar Belediyesi'nde 71 kişi işten çıkarıldı

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Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı. Türkmen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in 1 Mayıs yürüyüşü çağrısına işten çıkarılan emekçilerin de katılıp katılmayacağını sordu.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

Türkmen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in " 1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." sözlerini alıntılayarak, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi çalışanı, emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Üsküdar Belediyesi Hilmi Türkmen İstanbul 1 Mayıs Üsküdar Emekçi Politika Güncel Haberler

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