Üsküdar Belediyesi, İstanbul Camileri adlı eseri okurla buluşturdu

Üsküdar Belediyesi, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yansıtan "İstanbul Camileri" adlı eseri okurla buluşturdu.

Nevmekan Bağlarbaşı'nda tanıtım etkinliği düzenlenen eser, İbrahim Hilmi Tanışık'ın 1931-1966'da kaleme alıp fotoğrafladığı 778 camiye dair notlarını içeriyor.

Etkinlikte, şehir kültürüne büyük katkı sağlayacak bir başvuru kaynağı niteliğindeki eser tanıtıldı, kitabın içinde yer alan dokümanlar sergilendi.

"Kitabın içinde 778 cami maddesi var"

Eseri yayına hazırlayan editör Fatih Dalgalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbrahim Hilmi Tanışık'ın arşivinin bugüne ulaşmasını torunu İbrahim Akın Kurtoğlu'nun sağladığını söyledi.

Arşivin İbrahim Akın Kurtoğlu tarafından kendisine ulaştığını ifade eden Dalgalı, "İbrahim Hilmi Tanışık 1981'de Bursa'da doğdu. 1920 yılında İstanbul'a göç ediyor ailesiyle. İstanbul'da sadece camileri değil çeşmeler, medreseler, tekkeler, türbeler gibi kitabesi olan her şeyi yazıyor. Sayfalarca arşivi oluyor. 1942 yılında İstanbul Çeşmeleri adında bir kitap hazırlıyor. Bugüne kadar basılmış olan tek eseri buydu." dedi.

Dalgalı, Tanışık'ın devlet matbaasında muhasebe memurluğu yaparken bir yandan da İstanbul'un camilerini tek tek gezerek çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul camilerini 1930-1935 yıllarında ve 1960-1965 yıllarında 2 defa notlar alarak gezme imkanı buluyor. Bu eserin özelliklerinden birisi 30 yıllık süreçte camilerdeki değişimleri fark etmenizi sağlıyor. Birinci ciltte 1930'lu yıllar, ikinci ciltte ise 1960'lı yıllar yer alıyor. Kitabın içinde 778 cami maddesi var. Tanışık 1967 yılında cemiler dosyasını basılması üzerine yayınevine teslim ediyor. Kendisi de hacca gidiyor. O yılın 11 Mart günü Medine'ye 3 kilometre kala otobüste vefat ediyor. Eser basılmıyor. Bu arşiv aileye iade ediliyor. Aile bu arşivi muhafaza ediyor. Eser, 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkıyor."

"Aile arşivinden artık toplum hizmetine sunulan bir çalışma oldu"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise İbrahim Hilmi Tanışık'ın Türk kültür ve medeniyetinin görünmez kahramanlarından olduğuna işaret ederek, Osmanlı'nın son dönemleri ile cumhuriyetin ilk yıllarında doğmuş neslin çok önemli vazifeler icra ettiğini dile getirdi.

Türkmen, İstanbul'un camileriyle ilgili bir çalışma yapmayı hep arzu ettiğini belirterek, "Bu önemli bir kültür hizmeti. İstanbul'daki 778 cami ile ilgili bir çalışma. Aslına uygun hazırlanmış güzel bir çalışma oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle merhum İbrahim Hilmi Tanışık büyüğümüzü rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Aile arşivinden artık toplum hizmetine araştırmacıların, tarihçilerin, öğrencilerin, gençlerin hizmetine sunulan bir çalışma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Tanıtım etkinliğinde ayrıca, eserin içinde yer alan dokümanların sergilendiği "İbrahim Hilmi Tanışık'ın İzinde İstanbul Camileri" sergisi açıldı.