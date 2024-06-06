Üsküdar Belediye Meclisi, Vakıflara Verilen Binaların Tahsisini İptal Etti

Üsküdar Belediye Meclisi toplantısında, daha önce bazı vakıflara ve sivil toplum kuruluşlarına verilen binaların tahsisi kararı iptal edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Mithat Özdemir başkanlığındaki toplantı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı Grubu adına söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar'ın bekleyen sorunlarına karşın gündeme alelacele getirilen, geçmiş dönemlerde belediyenin yaptığı yer tahsisleri ve protokollerin iptaliyle ilgili karar alınmaya çalışılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Gültekin, geçen dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan STK düşmanlığının sebebini bildiklerini ifade ederek, "Burada hukuku çarpıtarak algı oluşturmaya gerek yok. Hukuka aykırı bir durum varsa bunun görüşüleceği yer meclis salonu değil, mahkeme salonlarıdır. Sizin görüşünüz haklıysa bu işlemler iptal edilir, kimsenin de söyleyecek bir sözü olmaz. Önümüze bir mahkeme kararı koyabiliyor musunuz? Hayır. Sayıştayın taslak raporlarına sarılıyorsunuz da neden nihai kararı beklemiyorsunuz. Sayıştay'ın 20 yıl geriye doğru Üsküdar Belediyemizin bu işbirliği protokollerine dair tek bir olumsuz kararı bulunmamaktadır." diye konuştu.

Söz konusu sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi veren Gültekin, bu kuruluşlardan birinin fakir ailelere yemek, diğerinin ise Sevgi Evlerinde büyüyen yetim kızlara üniversiteye hazırlık kursu verdiğini anlattı.

Gültekin, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

CHP Grubu adına konuşan Zülfikar Güneş Gülaydın da yaptıkları işlemin STK düşmanlığı olarak okunmaması gerektiğini söyledi.

Gülaydın, "İlk toplantıda tahsis edilen yerler medyaya 25 olarak yansıdı, ancak bu sayı 30. Devredilen yerlerden 5'i ittifak tesisi, 25'i de ortak hizmet protokolü kapsamında devredilen taşınmazlar. 25 taneden 20'si Vakfılar Genel Müdürlüğünden kiralanmış durumda, 5'i belediyemizin mülkiyetinde. Vakıflar Genel Müdürlüğünden belediyemizin kiraladığı 20 taşınmaz için her ay belediyemiz düzenli olarak 507 bin 112 lira ödüyor." dedi.

Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen 30 yerle ilgili protokollerin iptali ve belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin oylamaya geçildi.

Tahsis iptali, AK Parti ve MHP grubunun "hayır" oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Validebağ Korusu

CHP Meclis Üyesi Emre Gülener de 4 Nisan 2024 tarihli Danıştay kararı ile Validebağ Korusu'nun koru olarak kalacağının kesinleştiğini söyledi.

Gülener, Validebağ Korusu'yla ilgili tartışmaların 25 yıl devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul'un hatta Avrupa kıtasının şehir içinde kalmış birinci derecede doğal sit alanı ve koru niteliğindeki tek alan Validebağ Korusu'dur. Burada tam 25 yıl boyunca mücadele verilmiştir. Bu mücadele tam ölçüleriyle 354 dönümlük alan koru kalsın diye verildi. Validebağlılar hukuk sınırları içerisinde kaldı ve kanun koyucu sonunda buranın koru kalmasına karar verdi."