Üsküdar Belediye Meclisi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki sözünün kaldırılması konuşuldu

Üsküdar Belediye Meclisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezinin girişinde yer alan "Kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak hepimizin görevidir" sözünün kaldırılması konuşuldu.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanvekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Dünya Engelliler Günü kapsamında, Üsküdar Belediyesi tarafından 2018'de Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezinin hizmete açıldığını söyledi.

Açtıkları merkezin yurt içi ve yurt ışında birçok belediyeye ilham olduğunu ve benzerlerini gördüklerini ifade eden Gültekin, şöyle konuştu:

"Engelsiz Yaşam Merkezi'nin girişinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak hepimizin görevidir." yazardı. Geçen günlerde kaldırılmış. Oradan sözü kaldırarak engellilerin ve milletimizin gönlünden de Cumhurbaşkanımızın adını silemezler. Sizler de 'Engellilerin yaşama ulaşmalarını kolaylaştıracağız', 'Çalıştaylar yapacağız.' gibi kuru cümlelerle değil, engelsiz yaşam merkezi gibi somut yapılar yapabilirsiniz."

"Üsküdar Belediyesi'nde şu an kayyum var"

Gültekin, şunları söyledi:

"Bakın size daha önce de anlatmıştım, kayyumla ilgili samimiyetinize inanmadığımı daha önce de söyledim. Neden söyledim bunu? Çünkü Üsküdar Belediyesi'nde şu an kayyum var. Siz bu Üsküdar Belediyesindeki kayyuma hiçbir ses çıkartmayıp Van'ın Bahçesaray'ına, Tunceli Belediyesine değiniyorsunuz."

CHP sıralarından Gültekin'in sözlerine tepki gösterilmesi üzerine oturumu yöneten Aral, araya girerek meclis üyelerini sakinleştirdi.

Konuşmasına devam eden Gültekin, "Meclis üyesi olmayan, memur olmayan, koordinatör başkan yardımcısı olarak mahalle mahalle gezdirilen bir kişiye tüm Üsküdar'ın anahtarları teslim edilmiş vaziyette. Sizler de bunun bilincinde ve idrakindesiniz. Bu yüzden bana tepki göstermeyin." ifadelerini kullandı.

"Yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını atarız"

CHP Grup Başkanvekili Güneş Gülaydın, Gültekin'in sözlerine yanıt vermek için söz aldı.

Gülaydın, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün kaldırılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi de dahil Üsküdar'a tek bir çivi dahi çakmış olan tüm geçmiş dönem yöneticilerine Üsküdar kamuoyu huzurunda teşekkür ediyorum. Biz yaptığımız, açtığımız tüm eserlerde yalnızca -bu meclis salonuna yaptığımız gibi- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını atarız. Bunun dışında herhangi bir kamu tesisinde herhangi bir siyasinin sözünün, imzasının bulunmasını CHP olarak doğru bulmayız. Bu amaçla da tesislerimizdeki bu tür durumları birer birer ortadan kaldırıyoruz."

"Üsküdar Belediyesi'nde kayyum iddialarına" ilişkin de konuşan Gülaydın, "Bu iddiayı kabul etmiyoruz. Üsküdar'ı 30 yıl aradan sonra kazanan Sinem Dedetaş ve ekibi yönetiyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda, konuşmaların ardından görüşülen gündem teklifi maddeleri ise ilgili komisyonlara sevk edildi.