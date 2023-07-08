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Üsküdar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Üsküdar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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Üsküdar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Üsküdar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Üsküdar açıklarında makine arızası yüzünden sürüklenen 17 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, Kabataş İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Kabataş İskelesi Üsküdar Güncel Haberler

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