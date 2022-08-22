Üsküdar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Güncel Haberler Üsküdar açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı. Üsküdar açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Harem Mendireği açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Harem İstasyonu'na emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Üsküdar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Üsküdar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.