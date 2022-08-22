Üsküdar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Üsküdar açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Üsküdar açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Harem Mendireği açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Harem İstasyonu'na emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel