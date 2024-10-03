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Üsküdar Açıklarında İki Geminin Çarpışması

Üsküdar Açıklarında İki Geminin Çarpışması
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Batum'dan Suudi Arabistan'a giden AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Olayda ölen veya yaralanan olmaksızın yalnızca maddi hasar meydana geldi.

BATUM'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Kaza sırasında bölgede bulunan bir yolcu teknesinin kaptanının telsizden Üsküdar İskelesindekilere, "Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kitledi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım" dediği duyuluyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası gemiler Ahırkapı'ya çekiliyor.

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi" ifadeleri kullanıldı.

KAZANIN ARDINDAN TELSİZE YANSIYAN KONUŞMALAR: PARKI BOŞALTIN

Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kitledi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım" dediği duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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