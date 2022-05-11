USB-C girişli iPhone'lar için tarih belli oldu

USB-C portu günümüzde standart olma yolunda hızla ilerliyor. Android tarafında üreticilerin neredeyse tamamı orta seviye veya amiral gemisi farketmeksizin yeni telefonlarını USB-C portu ile kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Ancak sektördeki beklenti: USB-C girişli iPhone modelleri halen piyasaya çıkmadı.

Apple'ın USB-C'ye karşı olumsuz bir bakışı yok, hatta savunucuları arasında yer alıyor. iPad'den Macbook'a kadar en popüler ürünlerini USB-C ile buluşturdu. Hatta 2016 yılında Macbook'larda sadece USB-C portuna yer vererek çok sert bir adım atmıştı. iPhone'ların kutusundan çıkan şarj kablolarının bir ucu USB-C diğer ucu ise Lightning. Artık sektörün beklentisi her iki tarafın USB-C olması yönünde.

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USB-C iPhone modelleri 2023'te geliyor

Bu konuda birçok tarih ve iddia ortaya atılırken, Apple analisti Ming-Chi Kuo bugün yaptığı açıklamada, Apple'ın 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülecek iPhone 15 serisinin tüm veya bazı modellerinde tescilli Lightning bağlantı noktasını kaldıracağını ve USB-C'ye geçeceğini söyledi.

Bu geçiş ile iPhone'ların aktarım ve şarj hızlarının iyileşeceği belirtilirken, daha önce yapılan açıklamalarda suya karşı daha az dayanıklılık gibi dezavantajların ortaya çıkacağı belirtiliyordu. Ancak son dönemde Avrupa Birliği tarafından yapılan baskılar ile USB-C'ye geçiş neredeyse zorunlu hale geldi.

AB, Apple'ı Avrupa'da satılan tüm iPhone, iPad ve AirPods'larda USB-C'yi kullanmaya zorlayacak yeni yasalar ile ilerlemeye devam ediyor. Böyle bir yasanın geçmesi halinde, Apple'ın Avrupa için özel olarak USB-C'li iPhone yapması veya tüm dünyada bu porta geçiş yapması gerekiyor.

Exploring the Simulation, Youtube kanalı bu konuda oldukça popüler. USB-C portuna sahip olan ilk iPhone'u geliştiren ve bu süreci paylaşan kanal, daha sonra tam tersini yaparak Lightning girişli Android telefon ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde de USB-C'li AirPods'un videosu yayınlandı.

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İçerikleri üreten daha doğrusu bu cihazları modifiye eden Ken Pillonel, USB-C ile çalışan bir AirPods kasası oluşturmanın, Android telefona Lightning eklemekten daha zor olduğunu da belirtmişti.

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