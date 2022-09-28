Uşaklı Besici: Hayvancılık Bitmek Üzere, Millet Gebe Hayvanlarını Kesiyor

Uşaklı bir besici, ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunları CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’a anlatırken “Ben, AK Parti’ye oy vermiş bir insan olarak Uşak’ın en büyük hayvancısıyım. Eskiden beş torba yeme bir koyun satıyorduk, şimdi iki torba yeme bir koyun satıyoruz. Şu an hayvancılık bitmek üzere, millet gebe hayvanlarını kesiyor. Tarım Bakanı da çıkıyor, ‘Tarım Kredi Kooperatifleri’nde et satacağız’ diye konuşuyor. Tavuğun kilosu 60 TL, koyunun kilosu 25 TL; hesabını yapsın. Biz, ona sandıkta dersini vereceğiz Allah’ın izniyle” dedi.

Uşaklı bir besici, ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunları CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a anlatırken "Ben, AK Parti'ye oy vermiş bir insan olarak Uşak'ın en büyük hayvancısıyım. Eskiden beş torba yeme bir koyun satıyorduk, şimdi iki torba yeme bir koyun satıyoruz. Şu an hayvancılık bitmek üzere, millet gebe hayvanlarını kesiyor. Tarım Bakanı da çıkıyor, 'Tarım Kredi Kooperatifleri'nde et satacağız' diye konuşuyor. Tavuğun kilosu 60 TL, koyunun kilosu 25 TL; hesabını yapsın. Biz, ona sandıkta dersini vereceğiz Allah'ın izniyle" dedi.

Özkan Yalım, Uşak'taki bir hayvan pazarında besicilerin, toptancı halinde de esnafın sorunlarını dinledi. Yalım, hayvan pazarında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Durum gerçekten içler acısı. 2,5-3 torba yem için bir tane koyunu kesime veriyorlar. Koyunları ortalama 900-1.000 TL'ye veriyorlar. Bu koyun anaç, seneye doğum yapacak. Seneye kuzuların, koyunların çoğalması adına tutulması gereken hayvanlar maalesef 1.000 TL'ye, yani 2,5-3 üç torba yem parasına kesime gidiyor. Önümüzdeki yıl özellikle küçükbaş hayvancılığı çok zor günler bekliyor."

"ŞU AN HAYVANCILIK BİTMEK ÜZERE, MİLLET GEBE HAYVANLARINI KESİYOR"

Uşaklı bir besici, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları Özkan Yalım'a şöyle anlattı:

"AK Parti'nin haber kanallarında, 'Vekil bu adamı parayla tutmuş' derler. Ben, AK Parti'ye oy vermiş bir insan olarak Uşak'ın en büyük hayvancısıyım. Eskiden beş torba yeme bir koyun satıyorduk, şimdi iki torba yeme bir koyun satıyoruz. Şu an hayvancılık bitmek üzere, millet gebe hayvanlarını kesiyor. Tarım Bakanı da çıkıyor, 'Tarım Kredi Kooperatifleri'nde et satacağız' diye konuşuyor. Tavuğun kilosu 60 TL, koyunun kilosu 25 TL; hesabını yapsın. Biz, ona sandıkta dersini vereceğiz Allah'ın izniyle, az kaldı."

"KENDİM DOMATESÇİYİM, BİZ KENDİ EVİMİZE BİR KİLO DOMATES ALIYORUZ"

Domatesi 8 liraya pazarcıya sattığını söyleyen bir hal esnafı ise maliyetlerden dert yandı. Esnaf, "Pazarda ürünün masrafını yapacak; poşeti, tezgahı koyacak, birde kendi kazancını koyacak, 12-13 lira fiyat yazacak. Pazarcı, 12-13 lira yazsa bile para kazanamaz, çünkü günlük masrafı çok. Yanına bir yardımcı bile alsa 250 lira para verecek. 250 kilo satması gerek ki para kazanabilsin. Kendim domatesçiyim, biz kendi evimize bir kilo domates alıyoruz. Bizim en pahalı sattığımız mal 5 liraydı. Yazık, durum çok ağır. Biberin kilosu halde 18 lira, köy biberinin halde kilosu 22 lira. İnsanlar yiyemez ki artık lüks oldu. Asgari ücret 5 bin 500 lira oldu ama 10 bin lira da olsa vatandaş işin içinden çıkamaz. Patatesin kilosu halde 7,5-8 lira" dedi.

Özkan Yalım ise şunları söyledi:

"MİLLET ARTIK BİBER DE ALAMAYACAK"

"Bir köy biberi, yerinde 22 lira. Pazarda 30-35 liradan aşağı satılmaz. Millet artık biber de alamayacak. Üreten de haklı. Ürünü sularken ödediği elektrik parası, attığı gübre, ulaşım maliyeti var. Eğer sen çiftçinin mazotuna destek vermezsen, sulamada kullanılan elektriğe destek vermezsen, ilacına destek vermezsen, bunların üzerine bir de ÖTV, KDV alırsan ondan sonra vatandaş ne biber ne patates ne domates yer."