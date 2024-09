Uşak Valisi: Yurtlara başvuran öğrencilerin tamamı yerleştirildi

Uşak Valisi Turan Ergün, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalmak için başvuru yapan öğrencilerin tamamının ilk fazda yerleştirildiğini belirtti.

Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'nun da katılımıyla "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Ergün, ağustos ayında polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Ağustos ayında kent genelinde bin 516 olay meydana geldiğini aktaran Ergün, olayları aydınlatma oranının ise yüzde 86,4 olduğunu söyledi.

İl genelinde yapılan denetimlerde, 278 bin 184 kişi ile 27 bin 438 aracın sorgulandığını kaydeden Ergün, bu denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 215 kişinin yakalandığını ifade etti.

Ergün, kent genelinde yapılan 65 narkotik operasyonunda 100 şüphelinin yakalandığını, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 34 operasyonda 41 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınacak önlemlere ilişkin toplantıların yapıldığını dile getiren Ergün, il genelinde "güvenli okul" projesi kapsamında 28 sorumlu amir, 89 ekip ve 185 personelin görev yapacağını ifade etti.

Ergün, kent genelinde orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan kararlara uymayan 65 kişiye yaklaşık 202 bin lira para cezası kesildiğini sözlerine ekledi.

Uşak Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılının 16 Eylül'de başlayacağını anımsatan Ergün, "Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarımızda öğrenci kabulleri yapıldı. Bizim sadece Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarımızın kapasitesi 9 bin 770. Bu yıl yurtlara başvuran öğrenci sayımız 2 bin 689. Şu an itibarıyla yerleşme işlemlerinin sonucunda kız yurtlarında bin 122, erkek yurtlarında ise 736 olmak üzere toplamda 1858 kontenjanımız şu an itibarıyla boş. Yani her başvuran, birinci fazda yurtlara yerleştirilmiştir. Bunun dışında ilçelerimizden yurtlarımızda kalmak isteyen, yüksekokulda okuyan öğrencilerimizin de tahmini olarak 700 civarında olacağını düşünüyoruz. Bunları misafir öğrenci statüsünde yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Daha sonra bunlar kalıcı öğrenci statüsüne geçiyor." diye konuştu.