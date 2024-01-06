Uşak Valisi Turan Ergün, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Uşak Valisi Turan Ergün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ergün, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Vali Ergün, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze-Kanıt"ta ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı karesini oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafını seçen Ergün, "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini tercih etti.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı, kurulduğu günden bu yana yurt içi ve yurt dışında çekimleriyle, haberleriyle kendine yer edinmiş güzide bir kurumumuz. Fotoğrafların hepsinin emek ürünü olduğu görülüyor. Biz de fotoğrafları seçerken kimisinde duygu, kimisinde başarı, kimisinde acı, bunların hepsini bir arada değerlendirerek oy verdik. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Emeği geçenlere, çekenlere, böyle bir oylama düzenleyen Anadolu Ajansımızın Sayın Genel Müdürüne ve bütün çalışanlarına da teşekkür ediyorum."