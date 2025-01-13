Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Uşak Valisi Naci Aktaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valisi Naci Aktaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini yaptı. Vali Aktaş, emek veren AA çalışanlarını tebrik etti ve seçim sürecinin zorluğuna dikkat çekti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Aktaş, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafları inceledi.

"Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi alan Aktaş, daha sonra tercihini yaptı.

Vali Aktaş, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını oylayan Aktaş, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" başlıklı fotoğrafından yana tercihini kullandı.

"Seçmekte zorlanıyoruz"

Vali Aktaş, fotoğrafları çeken ve emek veren AA çalışanlarını tebrik etti.

Seçtiği fotoğrafların özellikle anı yansıttığını aktaran Aktaş, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı birçok arkadaşımızın fotoğrafı var. Seçmekte zorlanıyoruz. Belki her kategoride 2-3 tane alternatifimiz olsa işimiz daha kolay olacaktı. Ben 5 fotoğraf seçtim ama bu kategorilerin içerisine konulan her bir fotoğraf bence diğerlerinden geride değil. Hepsi alanının içinde ödülü hak eden fotoğraflardır diye düşünüyorum. Seçmekte oldukça zorlandım. İnşallah güzel fotoğraflarla anı olacak fotoğraflarla, acıyı yansıtmayacak fotoğraflarla önümüzdeki yıl yine keyifli fotoğraflarla seçim yaparız."

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
img

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
img

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
img

Avrasya tüneline gelen zam dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

İlk yarıda gol yağmuru var
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.