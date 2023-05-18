Uşak Valisi 19 Mayıs mesajı yayımladı

Uşak Valisi Turan Ergün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. Vali Ergün, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirtti ve gençlere de seslenerek vatan sevgisi ve bağımsızlık inancıyla daha müreffeh yarınlara taşınacaklarını ifade etti.

Uşak Valisi Turan Ergün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ergün yayımladığı kutlama mesajında, 19 Mayıs 1919, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirtti. Vali Ergün, ""Türk milletinin bağımsızlık inancından ve vatana olan bağlılığından alınan güç, istiklal mücadelesinin fiilen başlamasına dayanak olmuştur. Bu anlayışla tam bağımsız yeni bir devlet kurma yolunda atılan ilk adım olarak tarihe altın harflerle geçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bu mücadele, Türk milletinin hür ve müreffeh yarınlara olan inancının adıdır. Kurtuluş Savaşı ile verilen büyük mücadele, dünyaya Türk'ün tutsak olmayacağının ve Türk milletinin vatan için gözünü kırpmadan canını feda edeceğinin en büyük kanıtıdır. Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan bu mücadele ile aziz milletimiz ulusal egemenliğin üstünlüğünü, kararlılığını, inancını, vatan ve bayrak sevgisini dünyaya duyurmuştur" dedi.

Yayımlanan mesajda gençlere de seslenen Vali Ergün, "Sevgili Gençler, birlik ve beraberlikle, bayrağa ve tarihe duyduğunuz bağlılıkla, bağımsız bir ülke emanet eden ecdadımıza olan sorumluluk bilinciyle vatanımızı, daha müreffeh yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi, bizim de size olan güvenimiz sonsuzdur. Milli egemenliğimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkacağınıza inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Mücadelemize önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Vatanımızın bağımsızlığı için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum" - UŞAK