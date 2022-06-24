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Uşak Üniversitesinin 4 seramik tasarımı tescillendi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak Üniversitesinin 4 seramik tasarımı tescillendi

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hazırlanan 4 seramik tasarımı tescil edildi.

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hazırlanan 4 seramik tasarımı tescil edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden öğretim görevlileri Gülçin Çavdar ve Ceyda Sıkı tarafından hazırlanan 4 seramik tasarımının tescili için 28 Aralık 2021'de Türkiye Patent ve Marka Kurumuna başvuruldu.

Tasarımlar, değerlendirmenin ardından 5 yıl süreyle "tasarım tescil belgesi" aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin seramik alanında ilk tescilini aldığını belirtti.

Şehrin deri, tekstil ve seramik alanlarında öne çıktığını kaydeden Savaş, "Bu alanlarda tasarım konusunda bir eksiklik vardı. Merkezimiz kurulduğu andan itibaren tasarım konusunda firmalarımızın dışa bağımlılığını azaltacak çalışmalar yapıyor. Sadece şehrimizdeki firmalara değil, ülkemizin önde gelen kamu kurumlarına ve özel işletmelerine de tasarım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

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