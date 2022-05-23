Uşak Üniversitesi Öğrencileri Atık Derilere Değer Katıyor - Haberler

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık4. Sınıf öğrencilerinden Salih Çalkur, Eren Güçlü, Oğuzhan Sungur, İsmail Fener tarafından sosyal sorumluluk dersi kapsamında gerçekleştirilen atık derilere değer katıyoruzadlı proje yapıldı.

Bedri ve kadir Uysal Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerine atık derileri toplayıp ayakkabı ve terlik yapımının temeli hakkında eğitim ve bilgi verildi.Öğrencilere ayakkabı yapımı öncesi yapılan çizimi gösterilerek uygulama yaptırıldı.Etkinlikte günlük hayatta kullandıkları ayakkabıların en basit ve en temel yapım aşamalarının gösterilmesi hedeflendi. Etkinlik 16 mayıs pazartesi günü 11.00 12.00 arası Bedri ve Kadir Uysal Ortaokulunda gerçekleşti.

Proje sorumlularından Eren GÜÇLÜ:"çocukların kaybolmaya yüz tutmuş el zanaatlarından biri olan ayakkabı ustalığının değerinin bilinmesi gerektiği ve yeni gelen nesillerin el zanaatlarına merakının azaldığı görülmekte. Bu tarz projelerin yaygınlaşması konusunda herkesin çaba göstermesi gerektiğini temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

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