Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Afyonkarahisar'ı Ziyaret Etti
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünün girişimleriyle Afyonkarahisar'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında öğrenciler, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile bir araya geldi ve iletişim alanında kariyer ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi. Ayrıca öğrenciler, yerel bir televizyon kanalı ve gazeteyi ziyaret ederek iletişimin uygulama alanları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne geçerek Bölge Müdürü Uğur Ülgen ile bir araya geldi ve kurum hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Programın bir parçası olarak Ayazini Antik Kenti de ziyaret edildi.
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünün girişimleriyle ziyaret kapsamında Afyonkarahisar'a geldi.
Kendisi de iletişim doçenti olan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, valilikte kabul ettiği iletişim fakültesi öğrencilerine, mesleki kariyeri ve tecrübelerine ilişkin bilgilerini aktardı.
Daha sonra öğrenciler yerel bir televizyon kanalı ve yerel bir gazeteyi ziyaret ederek, iletişimin uygulama alanları hakkında bilgi aldı.
Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne geçerek Bölge Müdürü Uğur Ülgen'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında öğrencilere bir sunum yapan Ülgen, Bölge Müdürlüğü görev alanı hakkında bilgilendirmede bulundu.
Program çerçevesinde Ayazini Antik Kenti'ni ziyaret öğrenciler, kentten ayrıldı.
Öğrencilerin yanı sıra ziyarete, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Vadi Balcı ve öğretim üyeleri de katıldı.