Uşak Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi müzik topluluğu konser verdi

UŞAK (AA) - Uşak Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavilerine devam edilen hastaların da katılımıyla oluşturulan müzik topluluğu konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Güneş, "Bedenimizin nasıl taşıyamayacağı bir yük varsa ruhumuzun da taşıyamayacağı yük vardır. Bedenimizin taşımayacağı yüklerde bazı ekipmanlar aletler kullanırız, ruhumuzun taşıyamayacağı yükler olduğu zaman da sağlık camiasındaki değerleri çalışanlarımızın dokunuşları gerekir. Onlar birazcık dokunduğu zaman o ruhsal problemlerimizi de çözüp, hayata kaldığımız yerden devam ederiz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas da, "Bu faaliyetlerin ortaya çıkmasında hastalarımızın istekleri kadar değerli çalışanlarımızın da özverili gayretleri rol oynamakta. Bunun için bu güzel gösterinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplum ve Ruh Sağlı Merkezi'nde yaklaşık iki yıldır görev yaptığını söyleyen uzman doktor Seval Taşpınar ise merkezin 2013'ten bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Son iki yıldır salgın nedeniyle etkinliklerini yapamadıklarını aktaran Taşpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salgın tedbirlerinin biraz esnetilmesiyle daha aktif olarak danışanlarımızı ağırlamaya başladık. Merkezimizde sadece medikal tedavi ya da ilaç tedavisi yapmadığımız için Halk Eğitim Merkezi ile de ortak çalışıyoruz. Aslında bizim tam olarak kimse ne yaptığımızı, ne iş yaptığımızı, kimlerin oraya gelip gittiğini, orada kimlerin çalıştığını bilmiyor. Birazcık bunun farkındalığını da oluşturmak istedik. Bu konudaki en büyük sevincim de danışanlarımızın bu konuda çok motive olması."

Konuşmaların ardından Uşak Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavilerine devam edilen 30 hastanın ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenlerden oluşan müzik topluluğu konser verdi.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki müzik öğretmenlerinden oluşan orkestraya ise bazı hastalar tef, zil ve kaşık gibi enstrümanlarla eşlik etti.

Programda, topluluğun yöresel oyunları ve gelin-kaynana atışmaları gibi gösterileri ise renkli görüntüler oluşturdu.

Konserin ardından AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Vali Yardımcısı Eyüp Fırat ve Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz tarafından Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi çalışanlarına ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki görevlilere teşekkür belgesi verildi.