Uşak'tan Salihli'ye uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli

Uşak'tan Manisa'nın Salihli ilçesine bir araç içerisinde uyuşturucu madde getirirken, yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'tan Salihli'ye bir araç içerisinde uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.C'nin (31) kullandığı şüpheli aracı yol kontrol noktasında durdurup arama yaptı.

Araçta yapılan aramada 123 gram metamfetamin, 25,6 gram kubar esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı bong ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 600 lira ele geçirilirken, sürücü ve yolcu konumunda bulunan D.A.(43) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C. tutuklanıp Salihli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA