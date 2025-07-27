Uşak'taki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Uşak'taki Yangınlar Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen iki ayrı yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınlarda birçok ev ve ahır zarar gördü, Ketenlik köyü tahliye edildi.

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde dün biri meşelik diğeri ise ormanda çıkan yangınlar, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ketenlik köyü yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında biri meşelik alan, diğeri ise ormanda 2 ayrı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan 5 helikopter, karadan ise 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

5 EV, 4 AHIR ZARAR GÖRDÜ, KETENLİK KÖYÜ TAHLİYE EDİLDİ

Yangında ilçenin Gerdanlar Mahallesi'ndeki 2 ev ve 2 ahır, Tekeli Mahallesi'nde ise 3 ev ve 2 ahır zarar gördü. Ketenlik köyü ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışmasına ara verildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler tekrar çalışmaya başladı. Alevlere 5 helikopter 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve 599 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi

Şehit babası olanları dizlerinin üzerine çökerek izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.