Yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ın Banaz ilçesinde iki evin kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenen yaşlı çift tedavi altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki evin kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenen yaşlı çift tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Ayrancı köyünde, 85 yaşındaki Hasan Yıldırım ile 80 yaşındaki eşi Hamide Yıldırım'ın yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Süleyman Erdoğan'a ait müstakil eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen Hasan-Hamide Yıldırım çifti, köylülerin yardımıyla evden çıkartılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangına, Uşak ve Banaz belediyelerine ait 4 itfaiye aracının yanı sıra Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazözle de müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında iki müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye gelen Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Musa Aydemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'tan söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

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